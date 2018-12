Baby Fons geboren in ASZ op Kerstdag Rutger Lievens

15u54 1 Aalst In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst is op Kerstdag Fons Baeten geboren. Hij is het kindje van Tim Baeten en Sarah Van den Bosch en het kleine broertje van Cyriel.

Fons zag iets voor 5 uur ‘s ochtends op Kerstdag het levenslicht. “Kerstavond hebben we met ons drietjes gevierd. Normaal zou de baby op 26 december geboren worden. Na middernacht was het duidelijk dat Sarah een dagje vroeger zou bevallen en zijn we naar het ziekenhuis gegaan”, zegt Tim. Het gezin woont in Serskamp. “Normaal zaten we op Kerstdag aan tafel met de familie bij oma, maar het is anders gelopen”, zeggen de gelukkige ouders. Baby Fons weegt 3,5 kilo en meet 50 centimeter.