Avant-première 'Niet Schieten' in Cine-Aalst Ook Jan Decleir en Stijn Coninx zullen present zijn Rutger Lievens

27 augustus 2018

17u40 14 Aalst Op donderdag 4 oktober gaat 'Niet Schieten', de film van Stijn Coninx over de aanslag van de Bende van Nijvel, in Cine-Aalst in avant-première. Jan Decleir en andere sterren van het witte doek zullen aanwezig zijn.

De film vertelt het verhaal van David Van De Steen, die de aanslag in 1985 als kind overleefde. Zijn ouders en zus werden koelbloedig vermoord aan de Delhaize in Aalst. Van De Steen was er ook zelf bij toen de film gedraaid werd. "Het is echt hoe ik het in mijn hoofd had", vertelt hij. "Verwacht geen actiefilm of een documentaire over alle mogelijke vluchtroutes van de daders. Het verhaal wordt verteld vanuit mijn perspectief en dat van mijn familie. Hoe mijn grootvader, grootmoeder en ik dit beleefd hebben, en hoe we ermee omgingen."

Jan Decleir vertolkt de rol van Albert Van den Abiel, de grootvader van David. "Hij was 65 jaar toen hij opnieuw voor mij — ik was toen 9 jaar — moest zorgen", aldus David. "Hij woonde tegenover de Delhaize en is die dag nog met een pistool in de hand naar de winkel gelopen. Ik heb dat pistool nog, en in de film zal Jan Decleir het wapen van mijn grootvader vasthouden. Ook zijn oude lederen aktetas, waar al zijn documenten over de Bende in zaten, doet mee in de film."

Een documentaire is het niet, maar de daders van de aanslag zullen er wel exact uitzien zoals David ze beschreven heeft. "De enige actiescène — de overval — zal verteld worden vanuit mijn standpunt. De Reus zal eruitzien zoals ik hem in de ogen gekeken heb. Van kop tot teen, met alle kleine details. Mét pukkel."

Zusje

David is enorm onder de indruk van de acteerprestaties. "Wanneer ik Jan Decleir zie spelen, dan zie ik mijn grootvader. De moeilijkste scène was niet de aanslag. Die heb ik al honderden keren in mijn hoofd afgespeeld — en in het echt was het nog veel erger dan wat er in de film getoond wordt. Toen Zita Wauters als mijn zusje door onze vroegere wijk liep, dan kwam mijn zus weer tot leven. Zo goed lijkt ze op haar. Dat was het moeilijkste moment."

De avant-première op 4 oktober begint om 20 uur. Er zijn duizend plaatsen. Regisseur Stijn Coninx en enkele leden van de cast zullen present tekenen. Een kaartje kost 15 euro, de opbrengst gaat naar Deaf Devils, de dove en slechthorende Rode Duivels. Kaarten kan je bestellen via www.cine-aalst.be.