Autobestuurder rijdt fietser aan en vlucht weg 02u45 0 Foto Koen Baten De jongeman moet enkele dagen rusten. Aalst De 19-jarige Laurens Mortier uit Aalst werd donderdagnamiddag met zijn fiets aangereden op de Zavelbaan in Aalst door een Audi. De fietser kwam hierbij ten val en liep enkele verwondingen op, maar de bestuurder pleegde kort daarna vluchtmisdrijf. Laurens bleef even liggen, maar slaagde er wel nog in de nummerplaat te noteren. "Ik hoop dat de bestuurder een straf krijgt, voor hetzelfde geld liep dit slechter af", aldus Laurens.

Het ongeval gebeurde rond 13.00 uur, aan het kruispunt met de Geldhofstraat en de Zavelbaan, toen Laurens met zijn fiets op weg was naar huis. Hij wou afslaan toen hij plots de Audi zag opdoemen en die niet meer kon ontwijken. "Ik had voorrang, maar de wagen slaagde er niet meer in om te stoppen. Hij reed me met zijn linkerflank aan, waardoor mijn fiets onderuit ging en ik op de straat viel", vertelt Laurens. "Na de aanrijding keek hij even naar mij en reed hij kort daarna gewoon verder terwijl ik nog op straat lag. Gelukkig kon ik het merk van de auto zien en de nummerplaat noteren", klinkt het.





Geen zware verwondigen

Laurens houdt er na de aanrijding gelukkig geen zware verwondingen aan over, maar hij is wel stevig geschrokken. Hij klaagt vooral over pijn in de nek en de knie en heeft sinds de aanrijding hoofdpijn. "Ik ben bij de dokter geweest en die heeft gezegd dat ik de komende dagen veel moet rusten", aldus Laurens. "Ik kan niet begrijpen dat de bestuurder zomaar is doorgereden. Het geeft aan dat de persoon geen respect heeft."





Vlak na het ongeval werd de politie verwittigd, maar zij konden niet meteen ter plaatse komen. Gisteren heeft de familie met het doktersattest en de nummerplaat klacht ingediend. "Zij hebben mijn verklaring afgenomen en zullen nu aan de hand van de nummerplaat de dader opsporen." Laurens en zijn familie hopen alleszins dat de dader snel wordt gevonden. "De aanrijder moet beseffen dat wat hij heeft gedaan niet door de beugel kan."





Het is niet duidelijk of de bestuurder intussen al werd opgepakt. (KBD)