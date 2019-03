Auto zonder nummerplaten duikt op in carnavalsstoet: “Messen en baseballknuppel in koffer, bestuurder wilde Aalst een lesje leren” Koen Baten/svm

03 maart 2019

19u11 87 Aalst In de Zonnestraat in Aalst is een wagen zonder nummerplaten opgedoken in de stoet. De oudere man aan het stuur botste naar verluidt met een carnavalswagen. Volgens burgemeester Christoph D’Haese gaat het niet om een incident met terroristisch motief, maar om een verwarde man.

De bestuurder is van zijn vrijheid beroofd en wordt ondervraagd. Er vielen geen slachtoffers. In de koffer zouden wel messen en een baseballknuppel gevonden zijn. Het parket kan die informatie niet bevestigen, maar zegt wel dat de man onder invloed van verdovende middelen zou geweest zijn.

Agenten hebben de bestuurder van de auto snel overmeesterd en de sleutels van de wagen in beslag kunnen nemen. De bestuurder van de auto zou een psychiatrische voorgeschiedenis hebben. Aan de politie heeft hij verklaard dat hij “Aalst een lesje wou leren”.

“De zone was heel goed afgesloten. We zoeken uit hoe dat voertuig er toch kon opduiken, maar de mensen hoeven zich niet ongerust te maken”, aldus D’Haese. “Onze diensten waren er onmiddellijk bij, we hebben kordaat en goed opgetreden. Door de massale politieaanwezigheid hebben we snel alarm kunnen slaan.”

De crisiscel zat intussen al samen voor een stand van zaken. Volgens ooggetuigen werd de bestuurder heel de namiddag in de buurt van de stoet opgemerkt. Hij had veel gedronken, ging zijn wagen halen en raakte uiteindelijk via een zijstraat op het parcours.