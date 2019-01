Auto uitgebrand op parking van supermarkt Koen Baten

17 januari 2019

Op de parking van supermarktketen Aldi aan de Albrechtlaan in Aalst is een Ford Focus deze ochtend volledig uitgebrand. De brand ontstond kort na 09.00 uur. De eigenaar was op dat moment binnen in de supermarkt aan het winkelen. De wagen vatte plots vuur en de brandweer werd verwittigd. De brandweerploeg van Moorsel kon het vuur snel doven en zorgden voor een grote lading schuim op het voertuig. De wagen raakte echter zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Er waren ook geen andere voertuigen die schade opliepen.