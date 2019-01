Auto slipt op gladde wegdek en belandt in gracht Koen Baten Rutger Lievens

22 januari 2019

14u31 0

Op de Ledebaan in Aalst is een bestuurder geslipt op het gladde en besneeuwde wegdek. In een flauwe bocht ging de bestuurder van de weg af en kwam zijn auto in de gracht terecht. De schade bleef beperkt, maar hij kon zich niet eigenhandig bevrijden uit de wagen. Niemand geraakte gewond bij het ongeval of er waren geen andere voertuigen bij betrokken.