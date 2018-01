Auto slipt en botst tegen vangrail 02u45 0

Op de Siesegemlaan ter hoogte van de brug aan de E40 in Aalst gebeurde gisterenavond rond 16.30 uur een klein verkeersongeval. Een voertuig raakte er op de oprit aan het slippen en kwam tegen de vangrail terecht. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen. Niemand raakte gewond. Er ontstond wel een tijdje lichte verkeershinder, maar een half uur later was de rijbaan opnieuw vrij. (KBD)