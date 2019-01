Auto slipt aan oprittencomplex E40 en botst tegen vangrail Koen Baten

05 januari 2019

Op de E40 in Aalst ter hoogte van het af- en oprittencomplex in Aalst is een personenwagen met zijn voertuig tegen de vangrail terecht gekomen nadat hij begon te slippen. Vermoedelijk slipte het voertuig op een kleine olievlek. Het is niet duidelijk of de bestuurder gewond raakte. De wegpolitie kwam ter plaatse. Het voertuig werd getakeld. De verkeershinder bleef beperkt omdat het betrokken voertuig op de pechstrook stond.