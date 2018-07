Auto's op Hopmarkt tijdens optreden in Cinema Rutger Lievens

21 juli 2018

11u18 3 Aalst Buurtbewoners van de Hopmarkt in Aalst klagen over auto's die een hele avond op het verkeersvrije plein stonden geparkeerd. 'Not done', vindt schepen Ann Van De Steen (Lijst A).

Vrijdagavond waren er in zaal Cinema aan de Hopmarkt optredens van Grand Collapse, The Flue Sniffers, Matrak Atakk en Badder. Terwijl er ondergronds zo'n 300 parkeerplaatsen zijn, besloten een heleboel concertgangers zich op het autovrije plein te parkeren. Tot ergernis van een buurtbewoonster die een foto op sociale media zette. "Vanaf nu gratis parkeren op de Hopmarkt als jeugdcentrum Cinema open is?", schreef ze bij de foto.

Schepen Ann Van De Steen (Lijst A) deelde het beeld en vond het "Not Done". "De auto's hebben er gestaan van 20 tot 3 uur 's nachts", vertelde ze erbij.

Pieter Vanassche, uitbater van zaal Cinema, zegt dat de auto's er stonden om te laden en te lossen. "Rock'n Load Concerts heeft vrijdagavond optredens georganiseerd in Cinema. Op de Hopmarkt stonden auto's van de artiesten die daar kwamen laden en lossen. Dat is wat men mij ervan heeft verteld. Een parkeerplaats moet dat in geen geval zijn, daar ben ik volledig mee akkoord", zegt Pieter. "We moeten er ook niet meer van maken dan het is."