Auto loopt schade op na aanrijding, dader pleegt vluchtmisdrijf Koen Baten

17 februari 2019

15u33 0

Op de Grote Baan in Herdersem ter hoogte van het tankstation Gabriëls is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Honda Jazz aangereden. Daarna werd er vluchtmisdrijf gepleegd. De eigenaar trof het voertuig ‘s ochtends aan met een gebroken achterruit en achterlicht.

De eigenaar van de wagen vermoed dat de aanrijding gebeurde met een bromfiets of een fietser. “Er is een kleine deuk ter hoogte van het licht en de achterruit is gebarsten", aldus Yves Bequé. “Het is een bijzonder laffe daad om na de aanrijding gewoon door te rijden. Ik hoop dat er misschien iemand iets gezien of gehoord heeft, zodat de daders niet onbestraft hier mee wegkomen", klinkt het. De man deelde ook een foto op sociale media met de vraag om het zoveel mogelijk te delen. Wie meer informatie heeft over de aanrijding kan contact opnemen met Yves of met de lokale politie van Aalst.