Auto brand uit: bestuurder en passagier kunnen nipt ontsnappen

17 november 2018

Op de Geraardsbergsesteenweg in Aalst is vrijdagnacht rond 4.30 uur een auto uitgebrand. De automobilist en zijn passagier reden op de E40 richting Gent toen ze plots opmerkten dat er iets aan de hand was. Ze namen zo snel mogelijk de eerste afrit in Aalst en konden nog net op tijd hun wagen op de pechstrook parkeren. Toen de Aalsterse brandweer ter plaatse kwam, was de wagen al volledig verloren. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. De twee jongens bleven ongedeerd. Door de brand was een rijstrook tijdelijk afgesloten.