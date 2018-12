Autistisch meisje geweigerd op de ijspiste van Aalst Rutger Lievens

10 december 2018

19u53 90 Aalst Een autistisch meisje is geweigerd op de ijspiste in Aalst. Door haar beperking kan Maité Stevens (11) geen schaatsen aandoen. De voorbije jaren mocht ze met haar schoenen het ijs op, maar met de komst van de nieuwe uitbater van de ijspiste mag dat nu om veiligheidsredenen niet meer.

De familie Stevens keek nochtans echt uit naar de uitstap naar de ijspiste. De voorbije jaren was er nooit een probleem om met hun twee autistische kinderen het ijs te betreden. Bij Maité is het autisme zo zwaar dat ze voortdurend op de tippen van de tenen loopt en dus geen schaatsen kan aantrekken.

“Normaal gezien mag ze met haar schoenen het ijs op en blijf ik naast haar. Ik heb foto’s getoond van Maité op het ijs voorbije jaren. ‘Sorry, je komt er niet op, zei hij tegen ons’”, zegt papa Benny Stevens. “Wat blijft er nog over voor onze kinderen? Ze kunnen al niet veel. Ons Nienke heeft nog nooit een woord gezegd. We doen dit niet alleen voor hen, want er zijn nog kinderen met een beperking die geweigerd worden om dezelfde reden.”

Gediscrimineerd

De familie voelt zich gediscrimineerd en heeft de burgemeester gecontacteerd over de zaak. “Ik ben echt razend”, zegt papa Benny. “Ik heb zin om naar daar te gaan en die vent vast te pakken, maar dat brengt niks op, hé. Het enige wat we willen is dat ze terug op de schaatsbaan mogen. Zoals elk jaar”, zegt papa Benny. “Nieuwe eigenaars, nieuwe regels.”

De ijspiste heeft dit jaar nieuwe uitbaters en de regels zijn inderdaad een beetje strenger. De uitbater zegt dat het omwille van veiligheidsredenen niet toegelaten is om met gewone schoenen het ijs op te gaan. Hij nodigt de familie wel uit om zondagochtend te komen schaatsen. Dan is er ijsgewenning voor jonge schaatsers. Op dat moment mag je wel met schoenen op het ijs.

De ijspiste in Aalst bevindt zich op het Werfplein. De schaatsgewenning zondag is normaal gezien voor kinderen tot 8 jaar oud. Deze eindejaarsperiode is er elke zondag schaatsgewenning van 10 tot 11.30 uur. Ouders kunnen dan gratis de kinderen vergezellen zonder schaatsen. De ijspiste is in Aalst tot en met 6 januari en is open van zondag tot en met donderdag, van 11 tot 21 uur. Op vrijdag en zaterdag van 11 tot 22 uur. Op 24 en 31 december van 11 tot 17 uur en op 25 december en 1 januari van 14 tot 21 uur. Maar buiten de schaatsgewenning zijn schaatsen dus verplicht.