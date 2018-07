Augustus is zomerfilmmaand bij Netwerk Rutger Lievens

22 juli 2018

10u37 1 Aalst Augustus is filmmaand bij kunstencentrum Netwerk Aalst aan de Houtkaai. Er zijn dan niet alleen filmavonden bij Netwerk, maar ook op andere locaties.

De eerste twee weekends van augustus kan je bij Netwerk terecht voor gezellige zomerfilmavonden. Op vrijdag is er openluchtfilm voor de deur van Netwerk, op zaterdag is er film op verplaatsing. Zo kan je op 4 augustus de films Captain Fantastic en The Ape Man meepikken in Hof Den Tuitelaar in Meldert. Op zaterdag 11 augustus is er Grease in de tuin van het trefcentrum van Moorsel.

Het programma in augustus, films starten telkens om 20 uur:

03/08: The Florida Porject + May Day in Netwerk

04/08: Captain Fantastic + The Ape Man in Hof Den Tuitelaar

10/08: Grave + Out of the blue, into the black in Netwerk

11/08: Grease + Maverick in trefcentrum Moorsel

Meer info op www.netwerkaalst.be/nl/films.