Auch: Boxmeer pakt ermee uit, maar Van der Poel stellig: "Ik kom naar Aalst" Ook Belgisch kampioen Yves Lampaert bevestigt komst naar na-Tourcriterium Marc Coppens & Rutger Lievens

27 juli 2018

12u00 0 Aalst Volgens zowat alle Nederlandse kranten rijdt Mathieu van der Poel het Na-Tourcriterium in Boxmeer. Vreemd, want eerder deze week werd de Nederlander ook al aangekondigd in Aalst. Beide criteriums worden maandagavond op hetzelfde ogenblik verreden. Van der Poel is Nederlands kampioen in het veld, op de weg en in het mountainbiken, maar zelfs voor hem is het onmogelijk om twee criteriums tegelijk te rijden.

Tom Dumoulin is maandag in het Nederlandse Boxmeer de topattractie in het eerste criterium na de Tour de France. Ook de in de Tour prominent aanwezige Dylan Groenewegen (twee ritzeges), Steven Kruijswijk en de lokale favoriet Wout Poels behoren tot de publiekstrekkers in 'Daags na de Tour'.

Het Nederlandse persbureau ANP citeert organisator Pierre Hermans die aangeeft dat het puzzelen is voor de organisatoren van de criteriums. ,,De wielersport in Nederland zit al enkel jaren in de lift. De prestaties van de renners worden elk jaar beter. Dat is dit jaar niet anders en dat heeft ook consequenties voor de prijskaartjes die nu aan onze renners hangen. Alle veertien Nederlandse Tourrenners halen is daarom onmogelijk'', aldus Hermans, die er aan toevoegt blij te zijn met de komst van Nederlands kampioen en alleskunner Mathieu van der Poel.

Vreemd, want van der Poel werd eerder deze week in Aalst aangekondigd. "We hebben een contract met Mathieu", zegt Johny Van den Borre van het Na-Tourcriterium in Aalst waar maandag Peter Sagan de grote vedette is. "Ik ben zeker dat hij maandag bij ons aan de start staat en wat meer is: hij brengt zijn broer David mee. Intussen hebben we ook Belgisch kampioen Yves Lampaert weten te strikken, zodat we toch best een aardig deelnemersveld kunnen presenteren."

Voor alle zekerheid neemt onze redactie ook contact op met Van der Poel zelf en die is duidelijk: "Er is gepraat met de Nederlandse organisator, maar Boxmeer is nooit bevestigd. Schrijf maar op: ik rijd in Aalst."