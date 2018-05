Atletiekgebouw van half miljoen euro is klaar 17 mei 2018

02u49 0 Aalst Het polyvalente gebouw naast de atletiekpiste op sportcomplex Osbroek in Aalst is gisteren officieel ingehuldigd. Daarmee zijn de werken aan de nieuwe atletieksite klaar. Alles samen gaat het om een investering van 1,5 miljoen euro, waarvan 500.000 euro naar het polyvalente gebouw gaat.

Bij de bouw was wel kritiek van de oppositie, zo vond Open Vld'er Bart Van Den Neste het te duur. Hij vond het niet kunnen dat er voor die prijs geen douches of kleedkamers zijn. Douchen moet nog atijd in het hoofdgebouw van sportcomplex Osbroek. "Omdat we in een moerassige omgeving moesten bouwen, heeft het gebouw een dure paalfundering. Er mocht ook alleen gelijkvloers worden gebouwd in", zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V). "In het gebouw is ruimte voor lockers, een ruime berging voor sportmateriaal van de atletiekclubs Alva en Eendracht Aalst, sanitair, een wedstrijdsecretariaat en een polyvalente zaal. In de polyvalente zaal zal het voor trainers en atleten mogelijk worden om hun prestaties nauwgezet op te volgen en te analyseren."





Met de afwerking van het gebouw is de atletieksite helemaal klaar. "Jong en oud, recreatief of competitief, in clubverband, als school of als particulier, iedereen kan er nu terecht", zegt Rien Vanyzere van Aalst Sport. "De site is klaar voor atletiekmeetings, opleidingen, loopevents, trainingen en lessen Lichamelijke Opvoeding." (RLA)