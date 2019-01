Atletiekclub Eendracht Aalst schenkt 823 euro aan SAI voor projecten in Nepal Rutger Lievens

21 januari 2019

17u28 0 Aalst Op de Dirk Martenscorrida heeft de school SAI in Aalst een cheque ontvangen van atletiekclub Eendracht Aalst. De school organiseert voor leerlingen stages bij leprapatiënten in het Zuiden.

“Vandaag ontvingen wij de op de Dirk Martens Corrida in Aalst een cheque van maar liefst 823 euro ten voordele van de projecten in Nepal waar de studenten op stage gaan”, zegt het SAI goes International op sociale media. “Er liepen ook enkele collega’s en studenten mee. Dit mooie bedrag werd geschonken door atletiekclub Eendracht Aalst.”

“Onze school organiseert al verschillende jaren stages bij leprapatiënten in ‘het Zuiden’ (Egypte, Bangladesh, India). Voor deze stages worden wij ondersteund door Damiaanactie. We gaan op stage naar ‘het Zuiden’ omdat we geloven dat wij met onze school én met Damiaanactie mee kunnen helpen om het verschil te maken”, zegt de school.