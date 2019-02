Atheneum-leerlingen leren hoe je valse Louis Vuitton-handtas kan herkennen Rutger Lievens

07 februari 2019

14u57 0 Aalst Hoe onderscheid je een echte Louis Vuitton-tas van een valse? De leerlingen van het Atheneum in Aalst leerden het donderdag tijdens een sensibiliseringsactie van de douane.

Een studie toont aan dat de Belgen gemiddeld meer namaakgoederen kopen dan de inwoners van andere Europese lidstaten. “Daarnaast blijkt dat vijftien procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar bewust namaakgoederen kochten in 2017", zegt federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). “Dat is dubbel zoveel als andere leeftijdsgroepen. Namaak aankopen kan schadelijke gevolgen hebben voor handelaars, producenten en de gezondheid”, zegt hij.

Aan het Atheneum, op de Graanmarkt in Aalst, stopte donderdagochtend de Federal Truck van de douane en de Stichting Neen aan Namaak en Piraterij. In de Federal Truck kregen de leerlingen uitgelegd hoe ze namaak kunnen herkennen. “Bij een Louis Vuitton-tas zie je dat het namaak is wanneer de tekening op de tas onderbroken wordt door een naad van de handtas. Dat zie je bij een echte tas niet.”

Adisa Suma van het zesde middelbaar gaf toe dat ze - zoals velen - al eens namaak heeft gekocht. “Een Armani-tas, maar dat is wel al een paar jaar geleden. Die Louis Vuitton-tassen zie je vaak, maar je ziet direct dat het namaak is. Het ziet er een beetje goedkoop uit”, vindt ze.