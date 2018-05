Atheneum is Strafste School MNM-jury looft leerlingen om hun enthousiasme RUTGER LIEVENS

04 mei 2018

02u40 1 Aalst De Graanmarkt ontplofte toen Tom De Cock en Nora Gharib gisterochtend om 8 uur stipt uit het MNM-busje stapten. Het Atheneum van Aalst mag zich De Strafste School van Vlaanderen 2018 noemen. De schoolband, de auti-leerlingen en de scholieren die uit de kast kwamen, maakten heel veel indruk op de MNM-jury.

Het juryverslag, opgesteld door Tom De Cock, Nora Gharib en het team van MNM, heeft het over het oorverdovende enthousiasme van het Atheneum. "Overal waar we keken, was ambiance. De school was volledig in handen van de leerlingen, maar met de steun van de hele stad: de ouders, buurtbewoners, verenigingen en burgemeester. Wat volgde, was een sprookje. We werden ondergedompeld in de wereld van Alice, achter elke deur een nieuwe verrassing. Een Noord-Koreaans supporterskoor, honderd zwijgende Romeinen in een erehaag, turners die klaar zijn voor de Olympische spelen, maar het gewoon voor de fun doen, een berg van 700 knuffels ingezameld voor het goede doel en gebruikt voor een hartverwarmend wereldrecord", sprak Tom De Cock van MNM de leerlingen toe.





Een groep leerlingen kwam tijdens het bezoek van MNM letterlijk en figuurlijk uit de kast, iets wat Tom De Cock is bijgebleven. "Voor het eerst in acht jaar was er ook echte, trotse aandacht voor de holebi-leerlingen op school. Grensverleggend", vindt de presentator. Onder meer Alicia, Jutta, Leah en Meck hadden de regenboogkleuren aan en outten zich als holebi's. "Niet heel de school wist het al, maar het is geen probleem in het Atheneum", zeggen de trotse 17-jarigen.





Het hoera-moment van gisteren was er waarschijnlijk nooit geweest als wiskundeleerkracht An-Katrijn D'haese een tijdje geleden niet naar de directrice gestapt om voor te stellen mee te doen aan De Strafste School van Vlaanderen. "Die zag het direct zitten. 'Dat gaan we doen!', zei ze. Ik heb dan een filmpje ingestuurd, en vandaag zijn we de strafste", zegt ze.





Zingen op radio

Ook in de wolken was Joke Verhulst (17), leerling van de school en zangeres van de schoolband. Van het liedje Runnin' van Beyoncé en Arrow Benjamin zette de schoolband een andere tekst en het schoollied was geboren. Van op het dak zette Joke de speelplaats in vuur en vlam tijdens het eerste bezoek van MNM en gisteren bij het overwinningsfeest mocht ze opnieuw zingen voor de leerlingen. Ze kwam zelfs live op de radio.





"Niet te beschrijven", zegt ze. "Het lied is samen met een leerkracht gemaakt. De laatste twee jaar ben ik fanatiek met muziek bezig, als scout van Sint-Kristoffel zing ik al eens aan een kampvuur ook, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Joke megagelukkig.