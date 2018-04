Atheneum in finale Strafste School 27 april 2018

Het Atheneum van Aalst zit in de finale van De Strafste School, een wedstrijd van radiozender MNM. 15 finalisten moeten de MNM-jury nu overtuigen. Donderdag kwamen Tom De Cock, Femke Van Durme, Miss België Angeline Flor Pua en actrice Nora Gharib aan op de Graanmarkt, waar ze verwelkomd werden door carnavalswagens. Er was theater, muziek en enkele leerlingen kwamen zelfs letterlijk en figuurlijk uit de kast. Er was ook het optreden van de schoolband waarop iedereen begon te dansen. "Wat we gezien hebben is 'gralek straf', we hadden van Aalst niks anders verwacht", zei Tom De Cock. Op 3 mei is de winnaar bekend. (RLA)