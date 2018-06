ASZ steunt twee goede doelen met elk cheque van 750 euro 12 juni 2018

De dienst Spoedopname van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst heeft een cheque van 750 euro geschonken aan zowel Foundation Jana De Koker als Kind en Kanker Animatie vzw. Het geld haalde ze op tijdens een spoedfuif eerder dit jaar. "Deze twee verenigingen werden bewust gekozen, ze zetten zich steeds in voor de patiënten van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en andere kinderziekenhuizen zoals OLV, UZ Brussel en UZ Gent."





Het ASZ wil op die manier de liefdadigheidsorganisaties bedanken. "Zij helpen het ziekenhuis kindvriendelijker te maken. Zo heeft Foundation Jana De Koker gezorgd voor wandspelen in de wachtzaal op de dienst spoedopname en voor speelgoedautootjes waarmee jonge patiënten naar het operatiekwartier kunnen rijden. Kind en Kanker Animatie levert jaarlijks heel wat prikcadeautjes", zegt hoofdverpleegkundige Kristoff Colman van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis.





(RLA)