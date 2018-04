ASZ krijgt kwaliteitslabel 13 april 2018

02u46 0 Aalst Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst.

"Met dit label heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis het bewijs in handen dat het zijn patiënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat er een permanente cultuur van verbetering heerst", aldus het ziekenhuis.





Grondige doorlichting

"Van 4 tot 8 december 2017 werd het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis bezocht door een team van tien externe auditoren voor een uiterst grondige doorlichting op de drie campussen in Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. Aan de hand van verschillende kwaliteitsnormen beoordeelden zij de kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. De verschillende criteria werden rechtstreeks op de werkvloer zelf afgetoetst bij iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces: van bestuur, artsen en verpleegkundigen tot stafmedewerkers en medewerkers van ondersteunende diensten. Het eindresultaat is positief en daar mogen alle afdelingen binnen het ASZ terecht fier op zijn."





Beloning

Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar waarna het kan worden verlengd. "Voor alle artsen en medewerkers is deze erkenning een stimulans om zich de komende jaren verder te blijven inzetten om nog meer te excelleren in de geboden kwaliteit en veiligheid voor de patiënten. Deze accreditatie is een beloning voor alle inspanningen van de afgelopen jaren", vertelt algemeen directeur Sabine Siau.





(RLA)