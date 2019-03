Asfalteringswerken in Keppestraat, Rooms-Hofstraat en Kaardeveldweg starten op 26 en 27 maart Rutger Lievens

21 maart 2019

14u54 5 Aalst Volgende week start de laatste fase van de riolerings- en wegenwerken in de Keppestraat en Rooms-Hofstraat in Erembodegem.

Op dinsdag 26 en woensdag 27 maart start de laatste fase van de riolerings- en wegenwerken in de Keppestraat en Rooms-Hofstraat in Erembodegem. De toplaag in asfalt wordt dan aangelegd in de Keppestraat, Rooms-Hofstraat en Kaardeveldweg (brug over spoorweg). De omleidingsroute wijzigt hierdoor gedurende twee dagen.

Omleiding

Alle verkeer wordt omgeleid via de omleidingsroutes voor zwaar verkeer: verkeer van de Ninovesteenweg wordt omgeleid via rotonde Haring en Parklaan richting centrum Aalst én verder via Brusselsesteenweg, Brusselbaan en Hogeweg richting centrum Erembodegem. Het verkeer vanuit Erembodegem-centrum wordt omgeleid via de Brusselbaan, de Brusselsesteenweg en de Parklaan richting centrum Aalst. Voor voetgangers en fietsers blijft de doorgang mogelijk. Fietsers kunnen ter hoogte van de werfzone met de fiets aan de hand via het voetpad.

Eind april klaar

Na de asfalteringswerken worden op donderdag 28 en vrijdag 29 nog een paar laatste aanpassingswerken uitgevoerd (weginrichting, aanpassingen voetpaden..). Hierdoor is er nog geen doorgaand verkeer mogelijk en zullen de huidige omleidingen voor lokaal verkeer opnieuw gelden.

Op vrijdagavond 29 maart worden de Keppestraat en Rooms-Hofstraat opengesteld voor doorgaand verkeer. De werken zijn eind april volledig klaar.