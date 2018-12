Asbest gevonden in oud rusthuis Sint-Job, OCMW laat gespecialiseerde firma alles verwijderen Rutger Lievens

28 december 2018

13u46 0 Aalst Het is niet echt een verrassing, maar er is asbest gevonden bij de afbraakwerken van het woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst. Het woonzorgcentrum staat leeg sinds november. Dan verhuisden de bewoners naar een nieuwbouw. Een gespecialiseerde firma is nu aan de slag om alle asbest uit het woonzorgcentrum te verwijderen voor de eigenlijke afbraakwerken kunnen starten.

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst brengen de winter door in de nieuwbouw die werd gebouwd tussen Sint-Jobstraat en Marktweg. 118 bewoners verhuisden op 5 november naar het nieuwe woonzorgcentrum. Naast de nieuwbouw staat het oude Sint-job klaar om afgebroken te worden. In de buurt maakt men zich zorgen over het verloop van die afbraakwerken, want in de oude gebouwen is asbest gevonden.

Abestvezels

“Zoals veel oude gebouwen, werd ook het oude rusthuis Sint-Job destijds gebouwd met veel asbesthoudend materiaal”, zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA). “ We volgen uiteraard de wettelijke voorschriften om het asbest op de juiste manier uit het gebouw te verwijderen alvorens met de échte sloopwerken te beginnen. Uit de asbestinventaris die werd opgesteld door de firma Stonefish blijkt dat onder andere in de leidingen, in het isolatiemateriaal, in de stopverf van de ramen en in de dichtingen van de verwarming, asbestvezels zitten. We moeten dus de juiste preventiemaatregelen en de juiste veiligheidsprocedures volgen om het asbest te verwijderen. Pas daarna mogen de échte sloopwerken gebeuren”, zegt Smeyers (N-VA).

Geen reden tot ongerustheid

Voor de omwonenden is er geen reden tot ongerustheid, volgens de OCMW-voorzitter. Volgens haar zullen de grove afbraakwerken pas starten als de laatste asbestvezel het gebouw heeft verlaten. “Er wordt geen enkele kraan in het gebouw gezet zolang niet al het asbesthoudend materiaal op deskundige wijze is weggenomen. Het wegnemen van asbest is ook niet schadelijk voor de omwonenden. Enkel wie in aanraking kan komen met asbest, moet de juiste veiligheidskledij dragen, de voorschriften volgen en het asbest direct in speciale zakken steken”, zegt ze.

Het OCMW doet beroep op een gespecialiseerde firma om het asbest te verwijderen. “We werken hiervoor samen met de firma BAV, een erkende onderneming voor het verwijderen van asbest die werkt in onderaanneming van de firma Vanloo”, zegt ze. “Er wordt verwacht dat het gebouw midden januari volledig asbestvrij zal zijn. Daarna starten de afbraakwerken”, zegt Sarah Smeyers.