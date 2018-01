AS Adventure verhuist naar Nieuwstraat 02u35 0 Foto RLA De nieuwe locatie van AS Adventure in de Nieuwstraat. Aalst AS Adventure verhuist eind deze maand van de Kattestraat in Aalst naar de Nieuwstraat. De nieuwe winkel zal zich vlak naast H&M bevinden.

"Op 20 januari sluit de winkel in de Kattestraat tijdelijk en dan verhuizen we. Op 26 januari gaat de nieuwe winkel in de Nieuwstraat open", zegt AS Adventure. "We verhuizen naar een groter en overzichtelijker pand. Ons huidig pand van 1.000 vierkante meter werd te klein en er waren te veel hoekjes en kantjes. In de Nieuwstraat nemen we onze intrek in een pand van 1.680 vierkante meter en kunnen we een grotere collectie tonen. Er zullen ook één à twee personeelsleden extra worden aangeworven. In totaal zullen er een vijftiental mensen tewerkgesteld worden", klinkt het.





Het pand van AS Adventure in de Kattestraat zal op termijn afgebroken worden. "Er is een bouwaanvraag ingediend voor winkels op het gelijkvloers en appartementen erboven. Het openbaar onderzoek start volgende week", bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). (RLA)