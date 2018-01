Art-project Aalst/Worcester 23 januari 2018

02u47 0 Aalst Vier leerkrachten van het kunstcentrum Hugo Naudé en de 'Worcester Sekondere school' uit het Zuid-Afrikaanse Worcester zullen een tentoonstelling opbouwen in het stedelijk museum van Aalst met werken van hun leerlingen.

"De Academie voor Beeldende Kunsten vult de tentoonstelling voor de helft aan met werken van haar leerlingen uit het Kunst Secundair Onderwijs", zegt de stad. "Sinds 2012 heeft Aalst een stedenband met de Zuid-Afrikaanse stad Worcester. De leerlingen brengen werken geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse Hugo Naudé en 'onze' Valerius De Saedeleer, tijdgenoten en beiden post-impressionistische schilders van landschappen."





Op dinsdag 23 januari om 19.30 uur is er een gratis lezing deels in het Zuid-Afrikaans en deels in het Engels over Hugo Naudé door Richard Ellmann, directeur van Kunstcentrum Hugo Naudé, in de Academie voor Beeldende Kunsten.





Op woensdag 24 januari is er een creatieve workshop gegeven door de Zuid-Afrikaanse leerkrachten. Op 25 januari is er een openingsnocturne in het stedelijk museum. De tentoonstelling loopt van 25 januari tot 18 februari 2018. (RLA)