Armbandje houdt carnavalisten gezond MEDISCHE GEGEVENS OM DE POLS DANKZIJ 'AIDME' RUTGER LIEVENS

22 juni 2018

02u45 0 Aalst Dragen Aalsterse carnavalisten volgend jaar een AIDme-armbandje tijdens de drie dagen feest? Als het van ex-prins carnaval Peter Vereecken en ondernemer Tom De Bruyn (42) afhangt wel. De Bruyn brengt in België 'AIDme' op de markt, een slim armbandje dat medische info bevat.

Ouders met verantwoordelijkheidszin doen hun kind een papieren armbandje aan met de naam en adres erop als ze naar een plek gaan waar veel volk is en de kans bestaat dat het kind verloren loopt. AIDme is een beetje hetzelfde, maar dan complexer. "Het is een simpel bandje, maar er zit NFC-technologie in", legt ondernemer Tom De Bruyn uit Waasmunster uit. "Dat werkt erg simpel. Als je de app op je smarthphone opent en de telefoon tegen het bandje houdt, verschijnen de medische gegevens van de drager van het bandje. Je hoeft het bandje nooit op te laden en je kan het aanpassen aan de grootte van de pols", zegt hij.





Allergieën

Volgens de ondernemer kan dit bandje levens redden. "Alle noodzakelijke medische gegevens kan je snel ophalen via de smartphone. Bij een ongeval kan de hulpverlener zo meteen zien welke bloedgroep een slachtoffer heeft, of met welke allergieën rekening moet worden gehouden. Neem nu dat een hulpverlener een slachtoffer insuline zou toedienen maar die is daar allergisch voor, kan dat erg zware gevolgen hebben", zegt hij. Er zijn nog toepassingen mogelijk, zoals bij dementerende senioren. "Wanneer die zouden aan het toezicht ontsnappen en verloren lopen, kan men snel te weten komen om wie het gaat", klinkt het. Ook in het buitenland kan het van pas komen, want de medische gegevens kunnen weergegeven worden in zeven talen. "Als je op reis in Turkije iets tegenkomt, kunnen Turkse hulpverleners je dan ook helpen", zegt hij. Aan de privacy is gedacht. "Eens de app gesloten is, verdwijnen de gegevens weer van de gsm."





Chocoladechampagne

Tom De Bruyn is de uitvinder van Chocolate In A Bottle - chocoladechampagne - en is daarmee de wereld aan het veroveren, maar ziet enorme mogelijkheden met de AIDme-bandjes. "Bij de AIDme-bandjes is geld verdienen niet het hoofddoel, ik ben echt overtuigd dat dit mensen kan helpen. Vandaar dat ik het betaalbaar hou. Een bandje kost 10 euro", zegt hij.





Via zijn contact in Aalst, ex-prins carnaval Peter Vereecken, wil hij het bandje eerst in de Ajuinenstad lanceren. "Aalst is een bruisende, bloeiende stad, die zich bovendien profileert als zorgstad", zegt Tom. Peter Vereecken is volop bezig met contacten te leggen. "Ik heb een voetbalclub die geïnteresseerd is, maar het kan ook op scholen of ziekenhuizen van pas komen. En waarom niet bij de carnavalsgroepen? Als er een ongeval gebeurt tijdens de stoet, dan heb je snel de medische gegevens van de getroffenen", zegt Vereecken.