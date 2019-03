Arendprinsverkiezing heeft vier kandidaten: “Arendcarnaval herleeft” Rutger Lievens

20 maart 2019

20u03 0 Aalst Vier kandidaten strijden nu zaterdag 23 maart in de Florahallen voor de scepter van Arendprins. Jerry Vinck, alias De Voegel, neemt er afscheid als prins. Zijn opvolger heet Kristof Henkens, Shana Flores, Kris De Smet of Bram Bassleer. “De Arend dood? Totaal niet! Vier kandidaten! De Arend herleeft”, klinkt het bij de kandidaten.

Je kan veel zeggen van de huidige prins van het Arendcarnaval Jerry Vinck alias De Voegel, maar je kan hem niet verwijten dat hij vol passie prins is geweest van de Arend. Zijn afscheidsbal ging niet door, maar nu zaterdag wordt er wel op gepaste wijze afscheid genomen van De Voegel. “Zaterdag wordt een speciale dag. Eerste ga ik ontbijten met mijn beste vrienden. Nadien ga ik naar het kerkhof en ga ik langs bij mijn vader maar ook bij het graf van Viette. Daarna ga ik naar de campagnestoeten van de kandidaten. Ik wens hen één voor één succes”, zegt De Voegel. “Ik kijk uit naar de verkiezing en de vier topshows. Het laatste jaar is bewogen geweest en er waren negatieve en positieve momenten. Al bij al ben ik blij dat ik Arendprins mocht zijn.”

Bram Bassleer: “Het zit in de familie”

De 21-jarige Bram Bassleer hoopt zaterdag in de voetsporen van zijn vader Peter te kunnen treden. “Mijn vader is 25 jaar geleden in 1994 Arendprins geworden. Ik heb Arendcarnaval dus met de paplepel meegekregen. Mijn grootvader Jef was chauffeur in de wagen van de Arendprins. In de tijd van mijn vader en grootvader was het Arendcarnaval veel kleiner, het was volledig anders. Ik krijg heel veel hulp van mijn pa, hij helpt me bij alles”, zegt Bram.

Shana Flores: “Nog eens een prinses carnaval”

De 25-jarige Shana Flores is lid van AKV Eirg en hoopt zaterdag de mannelijke tegenstanders te verslaan. “Ik heb mooie voorbeelden. Veronique was prinses in 2005 en Evy in 2015. Het is tijd dat er nog eens een vrouw prinses carnaval van de Arendwijk wordt. De voorbije jaren stond ik al een paar keer op het podium van de prinsenverkiezing van het Arendcarnaval als achtergronddanseres. Het wordt een emotionele avond, zaterdag. Het is mijn verjaardag maar ik zal toch ook veel denken aan mijn grootvader die overleden is. Het was zijn droom dat ik mee zou doen”, zegt ze.

Kris De Smet: “Tweede keer, goede keer”

Voor de 43-jarige Kris De Smet is het de tweede keer dat hij deelneemt aan de Arendprinsverkiezing. “Tweede keer, goede keer? Ik was kandidaat in 2013 maar verloor toen van Batjes. De kriebels zijn nooit weggegaan. De Arend is uniek. Nergens anders vind je een buurt als de onze en een carnaval als die van ons. Het carnaval leeft en de prinsenverkiezing zeker. Dit jaar zijn er vier kandidaten, volgend jaar zouden er drie zijn. De sfeer tussen de kandidaten is de max, een heel jaar geen ruzie. Mijn show zal op en top Arendcarnaval zijn van begin tot het einde.”

Kristof Henkens: “De Arend herleeft!”

Kristof Henkens, cafébaas van café Cognac op de Grote Markt, is dezer dagen druk aan het repeteren voor de prinsenverkiezing nu zaterdag. Door zijn werk - Kristof houdt de Cognac open tijdens carnaval -is hij geen lid van een carnavalsgroep maar zijn vrouw is wel lid van De Salongcarnavalisten. “Het carnaval op de Arend groeit weer. Op campagne zie je dat, het leeft enorm. De prinsenverkiezing is niet meer te vergelijken met vroeger, alles is groter. Gelukkig moet ik er niks van mijn eigen centen insteken. Ik heb een goed eetfestijn en bal gehad. Ik sluit niet uit dat ik ooit een gooi doe naar de scepter van prins carnaval van Aalst, maar voorlopig zijn er geen plannen.”