Aquarellen op de Grote Markt Rutger Lievens

23 augustus 2018

14u56 0 Aalst Een groepjes kunstenaars onder leiding van Gerda Mentens zit vandaag te aquarellen op de Grote Markt. Ze proberen een impressie vast te leggen van café De Beiaard. Eerder deze week zaten ze al in het stadspark, vrijdag gaan ze naar de Sint-Martinuskerk.

Vijf dagen lang gaat kunstenares Gerda Mentens met haar groep op locatie aquarellen. Deze week zijn ze actief in de Denderstreek. "Gerda demonstreert en wij leren bij", zegt een van de deelneemsters van de workshop. "Deze week zaten we al in het Mesenpark van Lede, het stadspark van Aalst, schilderden we een landschap in de mist in Sint-Antelinks en vandaag proberen we op de Grote Markt café De Beiaard en terras vast te leggen. Morgen is het de laatste dag en gaan we naar de Sint-Martinuskerk de Cirk-maan bewonderen."