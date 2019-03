Aprilvis van SVI pakt verkeerd uit: “150 euro uitgegeven omdat school aankondigt dat maandag iedereen in uniform naar de les moet komen” Rutger Lievens

31 maart 2019

19u01 0 Aalst De 1 aprilgrap van het SVI in Gijzegem ging dit weekend helemaal de mist in. De school gaf vrijdag aan alle kinderen een briefje mee naar huis met de mededeling dat vanaf maandag alle leerlingen in een blauw en wit uniform naar de klas moesten komen. Het leverde de school heel wat ongeruste telefoons, mails en een weekendje crisiscommunicatie op.

“Beste ouders, beste leerlingen. Jammer genoeg zijn er de laatste tijd op onze school heel wat pesterijen geweest”, stond er in het briefje naar de ouders van de leerlingen van het SVI. “Heel vaak geven kinderen commentaar op de kledij van andere kinderen. Wij vinden dit niet kunnen. Daarom heeft het schoolteam beslist om vanaf aanstaande maandag een uniform in te voeren. Wij verwachten dat al onze leerlingen een blauwe broek, short of rok dragen, gecombineerd met een wit T-shirt, bloesje, hemdje… Wij hopen dat iedereen zich aan deze afspraak houdt. Dank voor jullie medewerking.”

150 euro

Minstens één mama snapte niet dat het om een grap ging en kocht voor een hele week kleren in de kleuren van de school. Goed voor een bedrag van 150 euro. “Mijn dochter zit in de eerste kleuterklas en vrijdag kregen we een briefje mee dat er kindjes gepest werden omwille van hun kledij en er daarom een uniform ingevoerd wordt. Wij gingen ervan uit dat dit effectief zo was dus ben ik zaterdag direct gaan winkelen”, zegt de mama.

“Dan lees je zondagochtend op internet dat het om een aprilgrap gaat... Ten eerste vind ik dat de school de ouders onnodige kosten doet maken. Er zijn altijd mensen die het financieel moeilijker hebben. Ten tweede vind ik pesten niet grappig. Zij kunnen wel zeggen dat ze een goed beleid hebben en geen weet hebben van kindjes die gepest worden, maar er zijn er altijd die niks durven zeggen. Daarom dat ik het een misplaatste grap vind van de school. Dat heb ik hen ook gemaild. Ik denk niet dat ik de enige mama ben die zaterdag in allerijl gaan winkelen is”, zegt ze.

Aprilvissen knippen

Andere ouders speelden het spel mee. De ene stuurde een brief naar de directie waarin hij ‘voor de grap’ aankondigde dat zijn dochter stante pede de school verliet. Een groepje ouders verenigde zich en begon met de kinderen aprilvissen te knippen. Die kwamen ze zondagavond tegen de gevel en ramen van de school kleven. “De meesten hadden het toch door dat het om een mop ging toen de directie vrijdagavond ‘ter verduidelijking een mail stuurde dat de kledij vismotiefjes mocht bevatten. Het is niet de eerste keer dat aprilgrappen worden uitgehaald op school”, zegt een van de mama’s.

De school liet weten dat alles met de beste bedoelingen was gebeurd.

Op 1 april is het uitkijken naar nog meer moppen. Sommige grappenmakers kondigden hun mop al aan bij ons op de redactie. Voor wie aprilvissen zoekt, raden wij aan om eens te passeren op de Grote Markt of in de Capucienenlaan.