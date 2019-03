Applaus voor fietsers die oversteek Albrechtlaan trotseren Rutger Lievens

21 maart 2019

17u51 0 Aalst De Fietsersbond heeft geapplaudisseerd voor fietsers die de onveilige oversteek aan de Albrechtlaan in Aalst trotseren.

Vorig jaar stonden de vrijwilligers van De Fietsersbond opgesteld aan de Haring-rotonde, dit jaar was applaus voor fietsers aan de Leirekensroute, Zwembadlaan en aan de oversteek met de Albrechtlaan. “Fietsersbond Mechelen en Mechelen Klimaatstad startten deze eenvoudige maar sterke actie. Na tientallen Mechelse edities ging de actie in 2014 nationaal”, zegt Marleen Stallaerts van de Aalsterse Fietsersbond. “Deze keer steekt ook Fietsersbond Aalst de fietsers een hart onder de riem op Leirenkensroute aan de Zwembadlaan. We applaudisseren op deze locatie, omdat elke fietsinvalsweg naar de stad voorrang moet krijgen. Een veilige en fietsvriendelijke stad kan enkel eens de toegangswegen ook fiets- en kindvriendelijk zijn”, zegt ze.