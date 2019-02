Appartementsstop trekt streep door plannen sociale woningbouw in Hofstade en Baardegem: “We overwegen juridische stappen” Rutger Lievens

27 februari 2019

19u12 0 Aalst Sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco trekt aan de alarmbel: door de appartementsstop van de stad Aalst mag Dewaco wellicht een kruis maken over de plannen die ze had in de Europastraat in Baardegem en in Lindeveld in Hofstade. In Baardegem wilde Dewaco een tiental wooneenheden bouwen, in Hofstade gaat het om 54 wooneenheden. “Wij zullen overleggen met de sector over deze zaak”, zegt Catherine Vincent van Dewaco. Ze overweegt juridische stappen.

Catherine Vincent van Dewaco is verbaasd en voelt zich op snelheid gepakt door de plotse invoering van de ‘appartementsstop’. Maandag kondigde de stad aan dat het voortaan geen meergezinswoningen zal vergunnen in het buitengebied. Twee projecten van de sociale huisvestingsmaatschappij zullen hierdoor niet kunnen doorgaan.

Kleine woningen

In de Europastraat in Baardegem wilde Dewaco tien wooneenheden bouwen. “Dewaco heeft daar twee percelen aangekocht in de Europastraat. Zeer dure gronden, trouwens. Uit een studie bleek dat er in Baardegem nood was aan kleine betaalbare wooneenheden met een à twee slaapkamers. Niet zozeer zodat er mensen van buiten Baardegem naar het dorp zouden kunnen komen wonen, het zijn vooral Baardegemnaren die in eigen dorp willen blijven wonen, maar dan in een kleinere woning. Het doel was tien appartementen, maar nu mag dat dus niet meer. Wat moeten we met de gronden doen? Er twee villa’s op bouwen? Dat is niet zo onze core business”, zegt Catherine Vincent verbouwereerd.

Een grotere streep door de rekening is het project Lindeveld in Hofstade. De 54 geplande wooneenheden liggen net buiten het stedelijke gebied, waar je wel nog een vergunning krijgt voor appartementen. Het ziet ernaar uit dat minstens een deel van het project niet kan doorgaan zoals gepland. “Al die plannen zijn opgemaakt in de beste verstandhouding met de stad Aalst. Onbegrijpelijk. Zeker als je weet dat de nood aan sociale woningen in Aalst nog nooit zo hoog is geweest. De stad liet in het verleden al weten geen sociale woningen meer te willen in de stad, om getto-vorming te voorkomen. Nu mogen ze ook al niet meer in het buitengebied? Hoe wil men ooit de doelstellingen op vlak van sociale woningbouw halen?”, vraagt Vincent zich af.

Dewaco wil nu samenzitten met de andere belanghebbenden in de sector. Catherine Vincent denkt aan juridische stappen tegen de stad.

“Sociale woningen blijven mogelijk”

De appartemensstop werd goedgekeurd door de gemeenteraad van dinsdag, maar niet zonder protest van Ann Van de Steen (Lijst A). Zij vond dat er een uitzondering moest zijn voor sociale woningbouw. Sarah Smeyers (N-VA), schepen van Wonen, zegt dat het niet verboden is om sociale woningen te bouwen. Alleen niet meer in de hoogte.

“Het is een bewuste keuze van het voltallige stadsbestuur om alle investeerders en ontwikkelaars dezelfde bouwvoorschriften op te leggen, dus ook sociale huisvestingsmaatschappijen”, zegt Smeyers (N-VA). “Dat betekent concreet dat bouwen in het buitengebied voor iedereen mogelijk blijft, alleen niet in de hoogte. Ook sociale woningen blijven dus mogelijk. De percelen die Dewaco wil ontwikkelen zijn opgenomen in ons Gemeentelijk Actieplan Sociaal Wonen, waarbij de norm van vijftien woningen per hectare werd gehanteerd. Wat betreft het halen van het ons opgelegde aantal sociale woningen zit Aalst al lang goed op schema.“