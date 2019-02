Appartementsstop met onmiddellijke ingang in Aalsterse landelijke deelgemeenten: “Authentiek karakter van de dorpen beschermen” Rutger Lievens

25 februari 2019

11u51 7 Aalst 25 februari 2019 zal in de bouwsector in Aalst best wel bijblijven als een historische datum. Vanaf vandaag zal de stad geen vergunningen meer afleveren voor appartementen in het gebied buiten de stad. Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) wil zo het landelijk karakter van de dorpen behouden. Appartementen, die worden voortaan gebouwd in Aalst, in een deel van Erembodegem en een deel van Hofstade.

Aalst is de eerste stad in Vlaanderen die een dergelijk beleid invoert. Je kan dus niet zeggen dat schepen Caroline Verdoodt (N-VA) geen moedige keuzes durft maken. Volgens haar is de stop op de bouw van appartementen in de landelijke deelgemeentes broodnodig. “De laatste jaren zien we dat bouwpromotoren zoeken naar bouwpercelen in landelijke gebieden om er zoveel mogelijk appartementen te kunnen zetten. Kwantiteit primeert te vaak op kwaliteit. Alleen het aantal appartementen is nog van tel”, zegt ze.

Door de ‘verappartementisering’ verliezen dorpen hun authentiek karakter. “Aalst wil de identiteit van haar deelgemeenten behouden en versterken. Het landelijk karakter moet gevrijwaard blijven. Meergezinswoningen die het beeld verstoren, worden niet meer toegelaten”, zegt Verdoodt. Ze verwijst ook naar de mobiliteitsproblemen die veroorzaakt worden door al die appartementen. “De parkeerdruk verhoogt en omdat je niet zonder auto kan in een dorp slibben de wegen dicht.”

Aalst, Hofstade en Erembodegem

Wat houdt de maatregel nu precies in? Ten eerste is de stad Aalst nu ingedeeld in stedelijk en landelijk gebied. Op het kaartje hierboven is de stad rood, en het landelijke blauw. De stad Aalst, een deel van Erembodegem en een deel van Hofstade zullen in de toekomst nog meer verstedelijken. Daar mogen er wel nog appartementen worden gezet. In de blauwe zone niet meer. Ook Nieuwerkerken ligt in het buitengebied, ook al zijn daar de laatste jaren aan het dorpsplein heel veel appartementen bijgekomen. “Toch is het gebied ronde de kerk en de school nog vrij authentiek en het zou zonde zijn mocht dat ook verdwijnen”, klinkt het bij de stad Aalst.

“Wie een omgevingsvergunning aanvraagt voor een bouwproject in het buitengebied moet voortaan met volgende spelregels rekening houden. De stad vergunt geen meergezinswoningen meer in het buitengebied, tenzij het gaat om projecten in het kader van gemeenschappelijk wonen zoals cohousing of kangoeroewonen. Ook gebouwen met een aantoonbare erfgoedwaarde, die vaak erg groot zijn, mogen nog opgedeeld worden mits behoud van het authentiek karakter”, aldus de schepen.

Verliezen bouwgronden hun waarde?

Moeten de eigenaars van bouwgronden in het buitengebied nu beginnen vrezen voor de waarde van hun grond? Dat valt af te wachten. Door deze zet wil de stad de omgeving in de dorpen mooi en landelijk houden, wat wonen op die locatie waardevoller maakt dan wanneer alles is volgebouwd met appartementen en het laatste uitzicht op een weide is verdwenen. “Klopt”, zegt schepen Caroline Verdoodt (N-VA). “De grote stedelijke bouwprojecten zijn nu voorbehouden aan de stad. Denk maar aan de Kaaien. Daar zal dichter en hoger gebouwd worden.”