Appartementen of supermarkt niet mogelijk in Heilig Hartkerk: “Activiteiten die veel verkeer genereren verboden” Rutger Lievens

27 maart 2019

11u27 2 Aalst Wie de heilig Hartkerk koopt, zal over de nieuwe invulling moeten onderhandelen met de stad Aalst en het Agentschap Wegen en Verkeer. De Heilig Hartkerk blijkt volledig voor de rooilijn te liggen. Wettelijk betekent dat dat er alleen instandhoudingswerken mogen gebeuren aan de kerk. Agentschap Wegen en Verkeer beslist mee over de nieuwe bestemming.

De verkoop van een kerk is uitzonderlijk, maar die van de Heilig Hartkerk is om nog andere redenen een ingewikkelde zaak. Dat blijkt na een vraag van Vera Van Der Borght (Open Vld) op de gemeenteraad van Aalst. “Een privaatontwikkelaar was geïnteresseerd, maar die heeft afgehaakt omdat er problemen zijn met de rooilijn”, vertelde Vera Van Der Borght op de gemeenteraad.

Rooilijn

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) knikte bevestigend. “Over een concrete invulling kan ik geen uitspraken doen”, zegt Verdoodt. “Ik kan bevestigen dat de site van de Heilig Hartkerk voor de rooilijn ligt. Ter verduidelijking, de rooilijn is een door de overheid vastgelegde grens tussen het openbaar domein en de aangrenzende private gronden. Wanneer een deel van het perceel voor de rooilijn ligt, bestaat de kans dat je jouw perceel ooit dient af te staan aan het Gewest of de overheid. In dit concrete geval bevindt de rooilijn zich aan beide zijden van de Heilig Hartkerk, ter hoogte van de voorgevels van de huizen. Daardoor bevindt de kerk zich dus volledig voor de rooilijn”, zegt ze.

“Aangezien het hier om een gewestweg gaat, dient het Vlaams Gewest mee te beslissen over een mogelijke nieuwe invulling. Zij zal ook moeten bevestigen dat de kerk niet zal onteigend worden voor mogelijk grote infrastructuurwerken”, gaat Verdoodt verder. “Er werd al eens afgestemd met de mensen van AWV. Gezien de ligging van de site zal de aanvraag beoordeeld worden op basis van de mobiliteitsimpact. Zij geven aan dat activiteiten die veel verkeer op de gewestweg met zich meebrengen, niet toegestaan zullen zijn. Het project zal ook getoetst worden aan het rooilijnendecreet. Concreet wil dat zeggen dat voor gebouwen die voor de rooilijn liggen, alleen instandhoudingswerken mogelijk zouden zijn. Het is maar hoe je het bekijkt. AWV heeft aangegeven dat er veel bereidheid is om te werken aan een nieuwe invulling.”

Vrees voor leegstand

Vera Van Der Borght (Open Vld) vreest dat de kerk lang zal leegstaan. “Als ik het zo hoor, is het niet zo evident om daar om het even wat te kunnen gaan doen. Ik veronderstel dat gelijk welke invulling een degelijk overleg zal vergen, zowel met AWV als met de stad. Niet alles zal daar kunnen. Wat is er dan wel nog mogelijk? Zal het gebouw op de duur niet staan verkommeren?”, vroeg ze nog aan de schepen.

Caroline Verdoodt (N-VA) bekijkt het positief. “Het is gelegen in woongebied, dus er zijn veel mogelijkheden. De uitdagingen zijn niet anders dan bij een ander project. Je moet dat pragmatisch bekijken. Het hangt ervan af wat de invulling wordt. Ik heb weet van een voorstel en dat lijkt mij mogelijk. Ik bekijk dat altijd door een roze bril”, aldus Verdoodt.