Appartementen bouwproject ‘De Werf’ bijna allemaal verkocht: “De goede locatie lokt veel geïnteresseerden” Rutger Lievens

08 november 2018

16u46 0 Aalst Waar vroeger Carglass gevestigd was in Aalst, zijn de werken gestart van een van de meest ambitieuze bouwprojecten van de laatste jaren. Tegen 2020 verrijst er een gebouw zeven verdiepingen hoog aan het Werfplein. In totaal komen er tussen de Molenstraat en het Werfplein 36 assistentiewoningen, 29 appartementen en een paar commerciële ruimtes.

“De Werf is een binnenstedelijke herontwikkeling van de huidige Carglass-site tussen de Vaartstraat, het Werfplein en de Molenstraat. Binnen deze ontwikkeling wordt aan het Werfplein een nieuw gezicht gegeven door een sterk kopgebouw met 22 appartementen en een commerciële ruimte”, zegt projectontwikkelaar Gands. “In het binnengebied komen drie gebouwen met een groep van 34 erkende assistentiewoningen (ProxLiving) en een kinderdagverblijf (veertig kinderen). In de Molenstraat komt een nieuw gebouw met zeven appartementen en een commerciële ruimte.”

Het bestaande herenhuis Gheeraerdts in de Vaartstraat wordt samen met de waardevolle beuk in de tuin behouden. “Het herenhuis wordt deels uitgebreid en volledig gerenoveerd tot een hedendaags kantoorgebouw met opleidingscentrum. Hier zal onze zorgpartner Solidariteit voor het Gezin zich vestigen”, zegt Annick Van Mullem van Gands.

Tussen het Werfplein en de Molenstraat komt een groene verbinding voor voetgangers en fietsers. Al zal die op bepaalde momenten wel afsluitbaar zijn. “Er komen poorten aan de in- en uitgangen van de site. Het lijkt ons opportuun dat we de site op bepaalde momenten - zoals tijdens carnaval - kunnen afsluiten. De bewoners zullen bepalen wanneer de poorten dicht gaan”, aldus Gands.

Op de website wordt de locatie als belangrijke troef uitgespeeld. ‘Het nieuwe project ligt aldus op zes minuten lopen van de Grote Markt van Aalst en op vier minuten van het station. Stadskantoren op De Werf en winkels in de Molenstraat zijn op wandelafstand, letterlijk aan de overkant, één minuutje. Voor wie langs het water wil lopen, de Dender stroomt net naast het project’, staat er te lezen. “De locatie is een van dé redenen dat er al zoveel is verkocht. Het zal niet snel meer gebeuren dat er op die locatie nog iets gelijkaardigs zal gebouwd worden en mensen willen daar bij zijn”, zegt Van Mullem.

Van de 29 appartementen zijn er al twintig verkocht. Van de 36 assistentiewoningen zijn er tien verkocht. Ondertussen is ook VOKA overtuigd. De ondernemersorganisatie zal zich vestigen op de gelijkvloerse en eerste verdieping aan de kant van het Werfplein. De werken zitten voorlopig op schema. Op dit moment zijn er afbraakwerken aan de gang, in december starten de bouwwerken. De oplevering is voorzien voor 2020.