Appartement onbewoonbaar na brandje 11 juni 2018

In de Peter Benoitstraat in Aalst is een appartement volledig onbewoonbaar nadat er zondagmiddag brand was uitgebroken. Iets voor 12 uur kreeg de brandweer een melding over een brand in het appartementsgebouw. Bij aankomst was er heel wat rookontwikkeling. Zes aanwezigen die in het appartement zaten, konden hun woning tijdig verlaten. Een iemand liep hierbij een lichte rookintoxicatie op, maar is er niet erg aan toe. Wat de brand veroorzaakt heeft, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook een appartement op de vierde verdieping liep rookschade op. (KBD)