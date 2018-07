App tegen voedselverspilling nu ook in Aalst Rutger Lievens

19 juli 2018

09u50 0 Aalst Too Good To Go, de app die voedselverspilling tegengaat en begin maart werd gelanceerd in België, is beschikbaar in Aalst. Meer dan 20 handelaars verkopen hun overschotten aan een lagere prijs, om hun verse producten aan het einde van de dag te redden van de vuilnisbak.

In Aalst doen onder meer Panos, Bocadillo en Origin’O, Zuivelhoeve Keymeulen, Qarfa en A la minute mee. "Zuivelhoeve Keymeulen staat bekend om haar artisanale hoeveproducten, geproduceerd in een gezonde, groene omgeving. In de winkel kan je terecht voor verse kazen tot Aalsterse vla", zegt Too Good To Go. "Qarfa is Arabisch voor kaneel. Zij verwennen hun klanten met wereldse gerechten, maar ook met eigen streekproducten. Daarbovenop is alles ecologisch, biologisch en fair trade! A La Minute tot slot, de hipste traiteur uit Aalst, heeft voor ieder wat wils. Je kan er dagelijks genieten van huisbereide en voorverpakte maaltijden, wekelijks verse groenten- en of fruitpakketten afhalen of A La Minute reserveren voor heerlijke brunches of diners."

Het doel is om minder voedsel te verspillen. "Too Good To Go werkt samen met kwalitatieve partners die hun overgebleven producten willen redden van de vuilnisbak. Zowel plaatselijke supermarkten, restaurants, grootkeuken, bakkerijen, vishandelaren, traiteurs als bloemenwinkels en hotels gaan verspilling op die manier tegen", zegt het bedrijf. "In Aalst kunnen klanten vanaf vandaag overschotten redden bij een aantal grotere spelers, maar evengoed bij lokale handelaars."