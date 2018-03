App helpt tegen burn-out 16 maart 2018

02u46 0 Aalst Zorgstad Aalst is alweer een zorgondernemer rijker: Veerle Troch start in de Regelsbruggestraat als professioneel hartcoherentietrainer.

Hartcoherentie kan helpen om beter met stress om te gaan en burn-outs tegengaan. "Het is een wetenschappelijk onderbouwde techniek om stress te reduceren. Ik volgde een opleiding in de Sint-Jozefskliniek in Bornem, waar huisartsen en psychologen patiënten vaak doorverwijzen naar de hartcoherentietrainer", zegt Veerle. "Ik heb zelf een burn-out achter de rug en toen is hartcoherentie op mijn pad gekomen. Hartcoherentie is een ademhalingstechniek. Ik wil mijn positieve ervaringen met deze ademhalingstechniek delen met mensen die op zoek zijn naar meer energie, meer innerlijke rust en meer veerkracht. Alles is verbonden, je hart, je ademhaling en je brein."





Vier sessies

Na enkele oefeningen bij Veerle, kan je de training zelf voortzetten met behulp van een app op de iPhone die je feedback geeft. "De training bestaat uit vier sessies gespreid over een achttal weken. Het gebruik van biofeedback maakt je resultaten zichtbaar en meetbaar. Het is een toestel dat je ademhaling registreert. Hierdoor zie je hoe je lichaam reageert op stress. Een app op je smartphone toont je meteen het resultaat. Meten is weten", zegt Veerle. De app heet Inner Balance Bluetooth en kost 189 euro. Veerle is nu bezig met contacten te leggen met huisartsen en psychologen in de regio. Ze wil ook trainingssessies voor personeelsleden van bedrijven geven. www.hartsgewijs.be. (RLA)