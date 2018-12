Aperitiefconcert van Curieus in Stadsfeestzaal Rutger Lievens

28 december 2018

16u51 0 Aalst Curieus Aalst organiseert voor de achtste keer een nieuwjaarsconcert. Net zoals vorig jaar komen violist Thierry Marinelli en pianist Luc Devos naar de stadsfeestzaal van Aalst.

“Wij prijzen ons gelukkig omdat deze twee topartiesten fantastisch klinken in onze oude en prachtige stadsfeestzaal waar zoveel herinneringen schuilen”, aldus Curieus. “Johan Van der Speeten geeft bij aanvang van het concert een korte inleiding waarin hij de componisten en hun werk zal duiden. Dit jaar staan Johann Sebastian Bach, Michail Glinka, Sergej Prokofjev en Edvard Grieg op het programma.”

Na de voorstelling is er een receptie in het Atheneum van Aalst. Het concert start om 11 uur op 13 januari. Toegangskaarten in voorverkoop kosten 13 euro, aan de kassa 15 euro. Meer info via curieus.aalst@curieus.be.