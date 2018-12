Ann Van De Steen nu sp.a Antwerpen in coalitie stapt met Bart De Wever (N-VA): “Wij zeiden hetzelfde als de sp.a-top in Antwerpen, toch moesten we uit de partij” Rutger Lievens

23 december 2018

16u46 3 Aalst Aalsterse sp.a’ers en ex-sp.a’ers fronsen dezer dagen de wenkbrauwen nu de Antwerpse socialisten een coalitie vormen met burgemeester Bart De Wever (N-VA). Een coalitie met N-VA Aalst mocht niet van toenmalig voorzitter Bruno Tobback, maar met N-VA Antwerpen mag er wel samengewerkt worden.

Begin 2014, ondertussen bijna vijf jaar geleden, ontbond toenmalig voorzitter Bruno Tobback de sp.a-afdeling in Aalst nadat die een coalitie had gevormd met N-VA. Sp.a, N-VA en CD&V hadden een bestuursakkoord onderhandeld maar toen de inhoud van het akkoord bekend raakte, had een deel van sp.a grote problemen met de toon van het akkoord. Er werd heel veel nadruk gelegd op het Vlaams karakter van Aalst en een streng vreemdelingenbeleid. Ook de figuur van Karim Van Overmeire bleek een struikelblok. Voor een deel van de partij -lokaal en nationaal - bleef de co-auteur van het 70-puntenplan de baarlijke duivel.

Van 7 naar 3 sp.a’ers

De partij die in 2012 nog met zeven verkozenen uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam, viel uit elkaar. Twee gemeenteraadsleden gingen naar de oppositie, gesteund door de sp.a-top. De vijf andere bleven de coalitie steunen. Ann Van De Steen en Dylan Casaer werden schepen, richtten de partij SD&P op en gingen naar de verkiezingen van 2018 als Lijst A. De gevolgen zijn tot op vandaag voelbaar. Sp.a slaagde er door de splitsing niet in om de score van 2012 te evenaren en haalde op 14 oktober van dit jaar nog drie verkozenen binnen. Lijst A gaat met twee naar de gemeenteraad. Sp.a verkoopt het als een overwinning, want na de splitsing bleven ze met twee achter en nu zijn er drie verkozenen. Het is maar hoe je het bekijkt, maar het blijft een feit dat sp.a in Aalst politiek gewicht verloren heeft sinds 2012.

Déjà vu

Ann Van De Steen (Lijst A, vroeger sp.a) beleeft een déjà vu als ze naar de Antwerpse gebeurtenissen kijkt. “Wij hebben zes jaar geleden exact dezelfde zaken gezegd als de sp.a in Antwerpen en John Crombez nu. Ze verdedigen bestuursdeelname om een tegengewicht te kunnen bieden tegen het rechtse beleid. Wij hebben de voorbije zes jaar bewezen dat je wel degelijk een verschil kan maken door wel in de coalitie te stappen”, zegt Ann Van De Steen. “Niet door altijd ja te knikken natuurlijk, maar dat zit niet in mij. Blijkbaar waren wij visionair”, lacht ze.

70% van de Antwerpse afdeling steunt de bestuursdeelname. “Dat was in Aalst ook het geval. Ook bij ons was een grote meerderheid voorstander om mee te besturen. Het is exact hetzelfde scenario als toen”, zegt ze. Toch besliste de sp.a-top om de stekker eruit te trekken in Aalst. “Je vraagt je toch af waarom dat dan nodig was. Al hebben we ondertussen een nieuw verhaal geschreven met Lijst A, een waar we erg fier op zijn.”

Karim Van Overmeire erger dan Bart De Wever?

Binnen sp.a is te horen dat je in Aalst de figuur van Karim Van Overmeire hebt in het schepencollege. “Dat blijft toch de schrijver van het 70-puntenplan”, klinkt het. Maar of Karim Van Overmeire dan zoveel erger is dan Bart De Wever, in tijden van Marrakesh-crisis? Daar hebben ze bij sp.a in Aalst vooralsnog geen antwoord op. Lokaal kopman Sam Van De Putte (sp.a) wenste alvast niet te reageren.