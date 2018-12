Ann Van De Steen (Lijst A): “Klaar voor 6 jaar oppositie” Rutger Lievens

05 december 2018

18u21 0 Aalst Lijst A komt dus toch niet in de coalitie en moest het akkoord van N-VA met CD&V en Open Vld in de pers vernemen. Schepen Ann Van de Steen trekt naar de oppositiebanken, schepen Dylan Casaer is niet herverkozen in de gemeenteraad.

“Het is voor heel wat Aalstenaars een opluchting dat er nu eindelijk duidelijkheid is over het nieuwe stadsbestuur. Vanuit de gemeenteraad zullen wij de komende jaren evenwel het warme hart van onze stad met vuur verdedigen. We focussen dan vooral op de thema’s die ons nauw aan het hart liggen: warmte, duurzaamheid - en daarmee samenhangend mobiliteit – maar ook een veilig en bruisend Aalst”, zegt Ann Van De Steen.

“We blikken terug op twaalf mooie jaren, waarin we alles hebben gegeven voor onze stad en onze dorpen. Waarin we heel wat prachtige projecten hebben kunnen realiseren, denk maar aan de heraanleg van onze vele pleinen en straten, Cirk!, het kinderarmoedeplan en het mobiliteitsplan”, zegt Van De Steen. “We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur deze plannen voor Aalst verder zal uitrollen en zullen er met een waakzaam oog vanuit de oppositie op toezien dat dit beleid nauwgezet wordt verdergezet. Het belang van Aalst en alle Aalstenaars hebben we met hart en ziel verdedigd en dat is wat we ook de komende zes jaren zullen blijven doen.”