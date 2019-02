Anita Meersman (73), 30 jaar borduurster voor carnavalsprinsen: “Ze tekent met draad en textiel” (Video) Rutger Lievens

26 februari 2019

19u02 0 Aalst Aalsterse creativiteit komt tot uiting in entertainende shows op de prinsenverkiezing, subtiele carnavalskoppen uit isomo, maar ook in het borduurwerk op de carnavalskostuums. Anita Meersman (73) is dé grande dame van het borduurwerk in Aalst. Al meer dan dertig jaar kloppen carnavalsprinsen bij haar aan om iets persoonlijks op hun prinsenkostuum te tekenen met draad en stikmachine.

Het meesterschap van Anita Meersman werd onlangs erkend door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). Gatz stelde niet alleen hopboer Alfons Temmerman aan als meester om toekomstige hopboeren op te leiden, ook Anita Meersman werd ‘meester’ in haar ambacht. Zij leert de jonge creatieveling Maaike Van den Abbeele de knepen van het vak. Anita en Maaike moeten ervoor zorgen dat de traditie van het artisanaal borduren, een kunst apart, blijft bestaan.

Tekenen met draad

Maaike wist niet wat ze zag toen ze Anita voor het eerst zag borduren. “Ze werkt met een machine waarvan de fabriek niet meer bestaat, volgens mij. Tegenwoordig gebeurt zoveel digitaal, maar Anita is zo handig dat het lijkt alsof ze een tekening maakt op papier. Bij haar is alles echt artisanaal. Ze schrijft een naam op een stuk stof alsof je met een balpen op papier schrijft. Echt niet eenvoudig”, zegt ze. “Drie jaar geleden leerde ik haar kennen toen ik mijn eindwerk maakte. Daar is de interesse ontstaan om het te leren. Ik kom nu elke maandag bij haar langs om de ambacht te leren. Er is geen school waar je dit nog kan aanleren”, zegt Maaike.

Anita stikt al van toen ze 14 jaar oud was. “Eerst in ‘t fabriekje van Steleman in de Felix De Hertstraat, later ben ik verdergegaan als zelfstandige”, zegt Anita. Bij haar klanten zitten ook veel carnavalisten. “De eerste prins carnaval voor wie ik werkte was Patrick De Neve, prins in 1986. Hij vroeg me het schild van Aalst op de cape van zijn kostuum te borduren”, zegt ze.

Prins Meyst

Sindsdien komen prinsen carnaval vaak bij haar terecht om borduurwerk. “Dennis was de laatste en dit jaar mogen we ook het borduurwerk maken van prins Bart De Meyst. Ook de prins van Wetteren is bij ons komen aankloppen”, zegt Elise De Pierre, de dochter van Anita.

Carnavalisten doen tegenwoordig een beroep op de dochter van Anita, die het borduurwerk van haar moeder heeft overgenomen. Terwijl Anita beneden aan de traditionele stikmachine werkt, werkt Elise boven in het grote atelier met digitale toestellen om alles klaar te krijgen voor carnaval. “Voor een tiental groepen moeten we negentig mutsen klaarhebben voor carnaval. De carnavalsgroepen hebben ons sinds een paar jaar ook gevonden. Bedesterd was negen jaar geleden de eerste die een carnavalsmuts bestelde en tegenwoordig lopen alle groepen rond met ons ontwerp. Hier in het atelier maken we borduursel voor kostuums, mutsen, poncho’s,... Ook voor ons een race tegen de klok”, klinkt het.