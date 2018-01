Anita (79) zegt café Titus vaarwel 02u42 0 Foto Lievens Anita (vooraan) met enkele van haar trouwe klanten. Aalst Aalst verliest eind maart een monument onder de cafés, want Anita Spanoghe (79) sluit dan de deur van café Titus op de Houtmarkt.

Het contract van de cafébazin met de brouwerij loopt af. "Ik had nog een jaartje respijt gevraagd, maar ik moet er op 31 maart uit. Dertig jaar ben ik cafébazin van Titus geweest met hart en ziel. Nog eens een contract van negen jaar zag ik niet meer zitten, maar ik had graag dat extra jaar opengehouden", zegt Anita, die ook in het pand woont en nu op zoek gaat naar een nieuwe woning.





'Pellepatatten met haring'

"Ik wil al mijn klanten bedanken voor al die jaren, in goede en slechte tijden. Want ik heb veel oude klanten die gestorven zijn en ze blijven me allemaal bij. Ik zal niemand vergeten. Elk jaar serveerde ik voor het cliënteel 'pellepatatten met haring' in januari. Dit jaar had ik er de moed niet voor, maar ik wil het wel nog eens doen op het afscheidsfeestje dat ik zal organiseren voor Titus definitief sluit", zegt ze. (RLA)