Andere streekclubs zien kunstgrasveld ook wel zitten

De stad en de voetbalclubs hebben de afspraak dat elke club 20.000 euro subsidie mag aanvragen. "Maar dan moet je ook wel 20.000 euro eigen geld investeren. De stad betaalt 50 procent van de uitgaven, maximaal 20.000 euro. Wij hebben zo de kleedkamers een nieuw plafond kunnen geven en de muren waterdicht kunnen maken", zegt Hugo De Rick van KSCW Hofstade. Een kunstgrasveld kost natuurlijk minstens een tienvoud van de jaarlijkse subsidie die de stad vrijmaakt voor de voetbalclubs.





"Als ik dan hoor wat de plannen voor Eendracht Nieuwerkerken zijn, dan denk ik: dat willen wij ook. Ik denk dat iedere club dat graag zou hebben", zegt De Rick.





Ludwig Van Den Steen van TK Meldert zegt dat de stad bitter weinig subsidies veil heeft voor de clubs. "Ik heb het gevoel dat het meeste geld naar Eendracht Aalst gaat. Wij hebben alles zelf gerealiseerd, zonder geld van de stad, en onze infrastructuur staat in orde."





Schroevers Moorsel, een kleinere club met 90 jeugdspelers, doet ook de meeste karweien met eigen middelen. "Het veld dat heraangelegd wordt, betalen we uit eigen zak. De stad subsidieert wel, maar geen grote zaken. Nochtans kunnen we ook een kunstgrasveld gebruiken, het zou ons meer jeugdspelers opleveren. Nu moeten we soms uitwijken naar het Beukenhof om te trainen", zegt voorzitter Peter Robyns.





SK Herdersem is nog zo'n club die een enorme aangroei van jeugdspelers kent. "Ondertussen hebben we er ook bijna 160. De infrastructuur zit op haar limiet, de kantine is te klein en verouderd. We hopen op een uitbreiding van de infrastructuur en hebben er binnenkort een gesprek over met het stadsbestuur", zegt André Hendrickx.





SK Erembodegem gaf dit jaar 29.000 euro uit aan een nieuwe led-verlichting. "Daarvan kregen we 11.000 euro steun van de stad. Ook wij zitten met een verouderde infrastructuur. Als je bekijkt wat de kleine clubs maar krijgen van steun tegenover een Eendracht Aalst, dan is dat spijtig. Samen hebben de lokale clubs een pak meer jeugdspelers dan Eendracht", zegt Guy Arijs van SK Erembodegem.





Als de stad dan toch geld heeft voor kunstgrasvelden op Nieuwerkerken, dan zijn er misschien ook wat centen voor Wilskracht Gijzegem. De club vraagt niet veel. "De toegangsweg naar ons veld is dringend aan vernieuwing toe. Er zou eens een nieuwe lading kiezels mogen worden gelegd. De weg is eigendom van de stad, maar als het regent sta je in de modder." (RLA)