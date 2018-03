Amper nog lege panden in Kattestraat ENTHOUSIASTE NIEUWKOMERS VINDEN WEG NAAR AALST RUTGER LIEVENS

16 maart 2018

02u47 0 Aalst Wie de Kattestraat in Aalst een jaar geleden doorstapte, kreeg een verlaten indruk met al die lege handelspanden.

Ondertussen is de winkelstraat heraangelegd en opende de ene zaak na de andere. Van de 12 leegstaande panden, blijven er nog maar 2 over.





Shop For Geek is de laatste nieuwe aanwinst in de Kattestraat. Een winkel die alle merchandise van bekende films, series en games aanbiedt, van Game Of Thrones tot Disney en Harry Potter. "De keuze voor de Kattestraat is deels ingegeven door nostalgie", zegt uitbater Koen Steijleman. "Ik ging naar school in het SMI, dus is de Kattestraat mij welbekend. Het is een heel aangename winkelstraat én belangrijke handelsader richting de Grote Markt. Met de geplande heraanleg van het Esplanadeplein en de nabijheid van het station is het sowieso een straat met veel voorbijgangers."





De handelaars zijn enthousiast over de nieuwkomers. "Met Caroline Biss, Flying Tiger, Shop For Geek,... zijn er enkele mooie winkels bijgekomen. Waarom zou je eigenlijk nog naar Gent gaan, die stad met dat circulatieplan. Er is geen enkele reden om nog in Gent te gaan shoppen, alles is te vinden in Aalst", is te horen bij de handelaars. Ze hebben zich nu verenigd in Team Kattestraat, en Vanessa Manssens van S7 Fashion & Lifestyle is enthousiast over hoe de straat weer opleeft. "Ik heb slechtere tijden gekend. Een jaar geleden telde ik twaalf leegstaande panden. Ondertussen zijn er nog maar twee over. Sinds de straat na de heraanleg weer is geopend, enkele maanden terug, verdwijnt de leegstand geleidelijk."





Afwerking

De handelaren zijn wel bezorgd over de afwerking van de Kattestraat, want zowel op het kruispunt met de De Ridderstraat en waar de Kattestraat overgaat naar de Grote Markt is de straat niet afgewerkt. Al maanden is er geen beweging. Schepen Ann Van de Steen (SD&P) stelt de handelaren gerust. "De Pieter Van Aelst krijgt dezelfde straatsteen als de Kattestraat. Op vraag van de handelaars van de Pieter Van Aelst wordt gewacht tot na de paasperiode om de werken te starten. Het is commercieel een interessante periode en dan willen we niemand tegenwerken door de straat open te leggen. Midden mei zullen de waterpartijen in de Kattestraat worden aangelegd. Eind mei volgt het kruispunt tussen Kattestraat en De Ridderstraat", zegt ze.





Team Kattestraat heeft ook al een eerste activiteit in petto, het Fashionweekend van 29 tot 31 maart. "De kledingwinkels zullen doorlopend modeshows organiseren, als het goed weer is ook in de straat. Andere handelaars leggen de klanten in de watten met hapjes, bubbels en workshops", zegt Vanessa Manssens.