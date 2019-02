Amper 2,45 procent van alle straatnamen verwijst naar een vrouw Rutger Lievens

28 februari 2019

18u37 0 Aalst Uit cijfers van de stad Aalst blijkt dat slecht 2,45 procent van alle straatnamen verwijst naar een vrouw. De mannen zijn veel beter vertegenwoordigt: 16 procent van alle straatnamen verwijst naar een bekende Aalsterse man.

In totaal zijn er 814 straten in Aalst en deelgemeenten. 130 van die straatnamen zijn genoemd naar een bekende Aalsterse man. De mannen zijn met 16 procent dus goed vertegenwoordigt. Vrouwen op straatnaamborden zijn zeldzaam. Er zijn maar twintig straatnaamborden die verwijzen naar een vrouw, zoals de Anna Snelstraat of het Koningin Astridpark. Amper 2,45 procent van de straatnaamborden in Aalst verwijst naar een vrouw.

Presentatrice Sofie Lemaire doet nu een oproep om meer voor vrouwennamen te kiezen. Mia De Brouwer (N-VA) is de bevoegde schepen in Aalst en gevoelig voor de problematiek. “De laatste legislatuur kwamen er twee vrouwennamen bij en daar ben ik blij mee. Er is de Nette Goessensstraat, de nieuwe doorsteek aan het ASZ en ook Jennemiekeskerkhof op de Tragel is er nu ook”, zegt ze. “In de toekomst zullen we er zeker rekening mee houden. De vraag is vroeger onder meer al gesteld door collega Vera Van Der Borght in de gemeenteraad”, zegt De Brouwer.