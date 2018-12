Ammavita Vroedvrouwenteam blaast 10 kaarsjes uit samen met 130 gezinnen Rutger Lievens

Ammavita Vroedvrouwenteam blies 10 kaarsjes uit samen met 130 gezinnen in Moorsel. In de winter van 2008 startten vroedvrouwen Mieke Baeyens en Hanne De Meyer in de regio Aalst – Wichelen met de begeleiding van gezinnen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. De praktijk groeide in de loop der jaren uit tot een team met vier toegewijde vroedvrouwen?

Ammavita heeft haar tienjarig bestaan gevierd in het Trefcentrum van Moorsel. “We deden dit samen met 130 gezinnen die we de afgelopen jaren begeleidden. De groepspraktijk groeide de voorbije tien jaar uit tot een gevestigde waarde in de regio. Warme, professionele vroedvrouwenzorg en een goede samenwerking met lokale partners in de moeder-kindzorg, stonden in de werking steeds centraal”, zegt Ammavita.

Sinds 2008 begeleidde Ammavita meer dan 3.500 gezinnen. In de winter van 2008 startten vroedvrouwen Mieke Baeyens en Hanne De Meyer in de regio Aalst – Wichelen met de begeleiding van gezinnen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. “De praktijk groeide in de loop der jaren uit tot een team met vier toegewijde vroedvrouwen die gezinnen op een kwaliteitsvolle manier begeleiden tijdens de zwangerschap, in de kraamperiode en gedurende het eerste levensjaar van hun kindje”, aldus Ammavita. “In onze zorg ondersteunen we de natuurlijke processen die zwangerschap, geboorte en ouderschap zijn. Daarnaast zijn we alert voor eventuele risico’s en complicaties, en verwijzen door indien nodig. Een goede communicatie en samenwerking met andere hulpverleners en partners in de regio is dan ook van groot belang in onze werking.”