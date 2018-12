Ambarosa lanceert Alosta-bier, biermosterd en bierworst Rutger Lievens

09 december 2018

16u34 0 Aalst Streekproductenwinkel Ambarosa brengt zelf enkele Aalsterse streekproducten op de markt. Het herlanceert het blond biertje Alosta en er is nu ook een Alosta-biermosterd en een Alosta-bierworst.

Het Alosta-bier bestond vroeger al, maar was ondertussen niet meer te verkrijgen. “Ik heb dat bier overgenomen en er ondertussen een jaar niets mee gedaan. Achter de schermen hebben we eraan gewerkt en er een blonde pittige doordrinker van 6,4% van gemaakt. Echte Aalsterse hopbellen geven het bier smaak”, zegt Robrecht, die een diploma van zytholoog (bierdeskundige) heeft.

In Ambarosa in de De Ridderstraat in Aalst kan je nu ook een Alosta-biermosterd en een Alosta-bierworst op de kop tikken. “Met dezelfde kruiden en smaken die in het bier verwerkt zitten”, zegt Robrecht fier.

Het Alosta-bier is in Ambarosa verkrijgbaar, maar ook in enkele andere cafés. Zo schenken ze het streekbiertje al in café Stinne, Plaza en in Utopia. Ook bij L’Histoire32 staat het bier op de kaart.