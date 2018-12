Alles over de Aalsterse rockgeschiedenis staat in ‘Onion Rock’: “Motörhead en Dave Grohl van The Foo Fighters speelden nog in Aalst” Rutger Lievens

02 december 2018

10u10 1 Aalst Wandelde de wereldberoemde Lemmy van Motörhead ooit door de Pontstraat in Aalst op weg naar een optreden? En sliep Dave Grohl van Nirvana en The Foo Fighters ooit op een matras in De Gele Limonade? In het boek Onion Rock worden deze legendes getoetst aan de waarheid. Cynrik De Decker en Jan Van Liedekerke vertellen het verhaal van honderden Aalsterse muziekgroepjes: “Was Aalst een Amerikaanse stad, dan was Aalst New Orleans en de Dender de Mississippi.”

De Erembodegemse uitgeverij Flying Pencil publiceert een boek over rockende Ajuinen: Onion Rock. “Met behulp van pop- en rockkenner Jan Van Liedekerke schreven we een biografie van 300 Aalsterse groepen en ruim 1.300 muzikanten. In het boek staat een beschrijving van de muziekcafés en we onderzochten of straffe verhalen over Dave Grohl en Lemmy van Motörhead nu echt kloppen”, zegt Cynrik.

Het boek vertelt over de periode tussen 1968 en 1993, de periode van rock & roll. “Voordien waren er natuurlijk ook jeugdige rock & rollgroepen, maar zich afzetten tegen ouders en gezag was daar niet echt bij”, vertellen de schrijvers. “Vader en grootvader gingen bij wijze van spreken mee naar de optredens van zoonlief vlak na de Tweede Wereldoorlog, terwijl dat vanaf 1968 toch echt niet meer het geval was. De jaren 90 zijn de hoogdagen van de dancemuziek en zien we de muziekcafés verdwijnen. Dan breekt de periode van de studiomuziek aan. De tijd dat groepjes ontstonden doordat vier vrienden muziek begonnen te maken in café Amber of de Patatbar in Aalst is dan voorbij.”

Aalst is New Orleans

John Woolley & Just Born, Irish Coffee, Isopoda, Lavvi Ebbel, 5CV, White Light, Crossfire, Turbo99, Onion Dolls, Jason Rawhead, Mensen Blaffen, Nux Nemo, het zijn enkele klinkende namen uit de Aalsterse muziekgeschiedenis. Dankzij muziekkenner Jan Van Liedekerke werden 300 groepjes in kaart gebracht, goed voor 1.300 namen van Aalsterse muzikanten. “Aalst is echt uniek. In geen enkele stad vind je zoveel muzikaal talent op z’n kleine oppervlakte. Iemand zei ooit eens: ‘Lag Aalst in Amerika, dan was Aalst New Orleans en was de Dender de Mississippi”, zegt Cynrik. De Patatbar, Amber, Gaadvis, Kashbah, Cactus, Ypsilon, TufTuf, Terlinden waren de muziek- en jeugdcafés waar het allemaal gebeurde.

Motörhead in zaal Okapi

En klopt het nu dat de wereldberoemde Lemmy van Motörhead in zaal Okapi voor een paar 100 man optrad? De schrijvers van Onion Rock bewijzen het met een toegangsticket: 220 frank kostte een optreden van Motörhead in die tijd in zaal Okapi. “Ik herinner me zelfs dat ik Lemmy door de Pontstraat heb zien stappen. Ik kwam uit school en zag hem, iets wat ik nooit zal vergeten”, zegt Nick Mertens. Een paar maanden na het optreden in Aalst breekt de groep internationaal door met ‘Ace of spades’.

Netwerk nodigde dan weer Scream uit voor een optreden en wie speelde in dat groepje? Jawel, Dave Grohl, die later bij Nirvana en The Foo Fighters een wereldster werd. “Die heeft dus echt in Aalst gespeeld en achteraf is Dave Grohl blijven slapen op een matras in De Gele Limonade”, zegt Jan.

Onion Rock TD

Onion Rock wordt gevierd met onder meer een echte ‘TD’. Op vrijdagavond 7 december wordt het boek voorgesteld in de ArtyParty. Het hele weekend loopt op dezelfde plaats een tentoonstelling met de fraaiste Aalsterse platencollectie en attributen. “Op zaterdagavond organiseren we een Aalsterse TD met muziek die een link heeft met de stad”, zegt Cynrik.

Onion Rock is een luxueus lees- en fotoboek met 200 kleurrijke pagina’s. Kostprijs bedraagt 29 euro. Alle info op www.flyingpencil.be.