Alles klopt: halleluja voor Utopia! BEZOEKERS ZWAAR ONDER INDRUK VAN LUCHT EN LICHT IN NIEUWE BIB RUTGER LIEVENS

23 juni 2018

02u57 0 Aalst Mocht het geen bibliotheek zijn - gewijde stilte, nietwaar - zou keihard 'Sing Hallelujah' van Dr. Alban door de luidsprekers galmen: zo luid klinkt de Aalsterse loftrompet over Utopia. De reacties zijn unisono positief: "Een verademing, een waaw-gevoel, een gebouw vol licht en lucht, zo blij voor Aalst."

Utopia is nog tot en met zondag in feeststemming. Zaterdag en zondag is er onder meer een voorleesmarathon, elk uur onthult een Aalstenaar zijn of haar geheime passie, je beleeft er virtual reality met ingescande werken van Panamarenko, er is een digitale fotografie voor kinderen en ouders, een lezing van Boon in 't Oilsjters, schrijvers Bart Moeyaert en Tim Foncke zijn te gast, er is een optreden van Lindeland en de architect van Utopia komt een woordje uitleg geven.





Vrijdag verkeerde Utopia nog in een roes na de openingsavond. "Schoolkinderen leren spelenderwijs Utopia kennen", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "We geven rondleidingen aan enkele groepen zoals de personeelsleden van Solva en van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vanavond is er een receptie voor al wie dit heeft mogelijk gemaakt. De personeelsleden moeten niemand bedienen, zij worden bediend. Ook gepensioneerde personeelsleden, OCMW-raadsleden en gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd", zegt Van Overmeire, die niet meteen kinderziektes heeft ontdekt in het gebouw. "Alles is uitvoerig uitgetest op voorhand. Akkoord, tijdens een rondleiding stond er een ladder in een gang die daar niet moest staan. Maar voor de rest, niks speciaals aan de hand."





"Zo tof om hier te werken", zegt Lieselot Uyttersprot, een van de personeelsleden. "Licht en lucht. De positieve vibe die er is bij de personeelsleden straalt af op de bezoekers. Het gebouw heeft dat effect op mensen. Het geeft iedereen een enorme boost", zegt zij. "Het is een echte verademing", zegt een collega van haar. "Mensen blijven een beetje plakken, dat had je in De Werf toch niet", klinkt het.





Hanne Van Orshoven (23) studeerde nooit in de bib in De Werf, ze wou niet in die kelder gaan zitten. "Daar ben ik nooit geweest, te donker. Maar dit wil ik misschien wel een kans geven", zegt de studente Toegepaste Taalkunde. "Heel chique gebouw, nieuw en oud gaan mooi samen. Je kan verdwalen", zegt ze. Utopia trekt een pak Aalstenaars aan die eigenlijk niet van plan zijn een boek uit te lenen. "Zo veel boeken lees ik niet, maar Utopia is wel een aanwinst voor de stad", zegt Patrick. "Te mooi voor Aalst? Waarom? Nee, dit kan perfect in deze stad. Prachtige verwijzingen naar onze geschiedenis ook, met de drukpers en de kostuums van de Zwarte Zusters en de Pupillen."