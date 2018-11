Allemaal te testen op Dag van de Wetenschap: een zelfgebouwde rijsimulator, hologrammen, een escape room en een ouderdoms-simulatiepak Rutger Lievens

23 november 2018

16u17 0 Aalst Nu zondag kan je tussen 10.30 tot 15.30 uur naar de Dag van de Wetenschap op hogeschool Odisee in Aalst. Je kan er een zelfgebouwde rijsimulator, hologrammen, een escape room en een ouderdoms-simulatiepak testen. Zo wil Odisee kinderen en jongeren zin doen krijgen in techniek en wetenschap.

“We zetten met onze hogeschool in Aalst enkele kindvriendelijke projecten in de kijker”, zegt Geert Callebaut, docent Onderwijs. “Je kunt een parcours afleggen met een digitaal-gepimpte blindegeleidestok, bruggen bouwen met bamboe, een racewagen besturen met je smartphone en je eerste computercode schrijven en zo robots laten bewegen”, zegt hij.

Escape Room: ‘De Werfkeet’

“Met de escape room ‘De Werfkeet’ willen we jongeren ‘goesting’ doen krijgen in de gevarieerde wereld van de bouw”, zegt Stijn Van der Meersch, docent Bouw. “De escape room omvat opdrachten die verschillende facetten van de bouwwereld laten zien. Zo zullen de deelnemers plannen ontcijferen en warmte zichtbaar maken met een warmtebeeldcamera. Iedereen in Aalst mag zo de code van het slot van ‘De werfkeet’ proberen kraken.”

Kruip in de huid van iemand op hoge leeftijd

Bezoekers kunnen in een ouderdoms-simulatiepak kruipen. Liza Musch, docent in de opleiding Verpleegkunde, vertelt wat je kunt beleven: “Het simulatiepak laat je voelen hoe het is om oud te zijn en hulp nodig te hebben: slecht zien, wankel stappen of met een bibberend hand eten of schrijven. Het technologisch pak biedt ‘jongeren’ de mogelijkheid om typische aandoeningen van ouderen te ervaren. Het is een perfect hulpmiddel dat gebruikt wordt in de opleiding van medewerkers in de zorgsector, maar ook voor de gezondheidszorg in bedrijven.”

Expertise in wetenschappelijk onderzoek

“We vinden het belangrijk om de expertise die bij Odisee leeft rond wetenschappen en onderzoek naar buiten te dragen. De Dag van de Wetenschap is de uitgelezen kans om dat te doen”, aldus Iris Vandevelde, coördinator Wetenschapscommunicatie . “Daarom nemen we zowel deel aan het Wooow Wetenschapsfestival in Gent, aan het Wetenschapsfestival Brussel en zetten we ook op onze campussen in Aalst en Sint-Niklaas wetenschap in de kijker.”